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Экономика

Год "живых мертвецов": экономику США убьют компании-зомби

(обновлено: 08:09 24.11.2018)
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© REUTERS / Brendan McdermidТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский рынок акций пережил в последние месяцы целую серию падений, но финансисты предупреждают: настоящий обвал впереди и случится он в 2019-м. Ситуация на рынке близка к той, что наблюдалась накануне кризиса 2008 года, а добить экономику может обилие зомби-компаний, которым ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет шансов на выживание.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Пассивные инвесторы и кризис ликвидности

Аналитики крупнейшего американского инвестбанка Goldman Sachs подсчитали, что последствия осенних обвалов на фондовой бирже американская экономика ощутит уже в начале следующего года. Ко второму кварталу негативное влияние рыночных потрясений "съест" до 0,75% ВВП.

Эксперты подчеркивают: октябрьские колебания — лишь репетиция кризиса, с которым рынку предстоит столкнуться в новом году. Одна из причин грядущих проблем — переизбыток индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.

Если во время мирового финансового кризиса 2008 года на эти фонды приходилось около 30% рынка, то сейчас — 83%.

"Поскольку активных инвесторов не хватает, даже сильно подешевевшие активы будет некому покупать", — отмечает валютный стратег Goldman Sachs Марко Коланович.

© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США

Чем опасны компании-зомби

Главной же опасностью для фондового рынка США аналитики все чаще называют огромное количество так называемых компаний-зомби — фирм, не генерирующих прибыль и живущих в долг.

Росту их числа способствовал длительный период низких процентных ставок. Теперь же последовательное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва не оставляет "зомби" шансов на выживание: брать новые кредиты слишком дорого, а расплачиваться по старым долгам нечем.

"Прибыль таких компаний не покрывала их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам", — отмечается в исследовании Банка международных расчетов (БМР).

По оценкам БМР, доля компаний-зомби в странах ОЭСР за последние годы достигла опасных двенадцати процентов. Другими словами, каждая восьмая фирма в ближайшие месяцы объявит о банкротстве.

С одной стороны, это можно считать оздоровлением. С другой, обилие "живых мертвецов" создает реальную угрозу нового широкомасштабного кризиса. Как заявил в интервью The Wall Street Journal известный американский финансист Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Джорджа Сороса, нынешняя ситуация в американской экономике и на рынке акций вполне сопоставима с периодом, предшествовавшим финансовому кризису 2008 года.

© AP Photo / Mark LennihanФинансист Стэнли Фримен Дракенмиллер
© AP Photo / Mark Lennihan
Финансист Стэнли Фримен Дракенмиллер

"По мере того как количественное смягчение со стороны ФРС сменяется количественным ужесточением, становится очевидно, что в экономике США много зомби-компаний и они подвержены серьезным рискам", — подчеркивает Дракенмиллер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Leah Millis
Трамп назвал повышение базовой ставки ФРС своей главной угрозой‍

Ставки будут расти

Несмотря на ярый протест Трампа, заявившего, что ФРС "сошла с ума" и превратилась в главную угрозу американской экономике, регулятор взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Главный аргумент: экономика восстанавливается, а потому от стимулирующей политики не должно остаться и следа.

В этом году Федрезерв поднимал ключевую ставку трижды. Как говорил ранее глава ФРС Джером Пауэлл, до конца 2019-го ставку повысят еще три раза. Впрочем, аналитики не исключают, что весной денежно-кредитную политику пересмотрят и регулятор все же возьмет паузу.

Когда ФРС повышает процентную ставку или по-другому ужесточает финансовую политику, обслуживание долгов становится весьма затратным делом, и в первую очередь — для "живых мертвецов".

Интересно, что к таковым инвесторы и аналитики готовы отнести и одну из крупнейших американских корпораций — General Electric, оказавшуюся на грани банкротства.

© AP Photo / Richard DrewЛоготип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Логотип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже

Первая жертва

С начала года ценные бумаги индустриального гиганта подешевели на 56%. Сейчас капитализация GE в три раза меньше, чем в 2007 году. По итогам третьего квартала компания отчиталась об убытках в 23 миллиарда долларов — это треть ее рыночной стоимости. Притом что за весь 2017 год убыток GE составил "всего" шесть миллиардов.

Логотип General Electric
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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General Electric запускает глобальный кризис

"Мало того, что финансовые показатели GE существенно ухудшились, так еще и капитализация упала до уровня меньше корпоративного долга в 110 миллиардов долларов. У корпорации будет все меньше денег на развитие, поскольку значительные суммы приходится направлять на обслуживание долга", — отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По мнению экспертов, именно банкротство старейшего промышленного конгломерата США способно запустить обвал на фондовом рынке и, как следствие, глобальный финансовый кризис. Для компаний, подобных GE, уже придумали специальный термин — "ВВВ-компании" (корпорации с кредитный рейтингом на инвестиционном уровне "ВВВ", но испытывающие серьезные проблемы с обслуживанием долгов). Помимо GE, к "предмусорной" категории рейтинговые агентства отнесли автогигантов Ford и General Motors и других представителей "старой индустрии".

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Dmitry Miftakhutdinov
Убыток GE в третьем квартале во многом виртуален: вызван он goodwill impairment: компания объявила, что переоценила свои нематериальные активы на 22 млрд долларов - вот, собственно говоря, и весь убыток. Отношения к реальным денежным потокам этот убыток не имеет. Произошло следующее: несколько лет назад GE купила одну компанию, объявив, что нематериальные активы этой компании очень высоки; соответственно, несколько лет назад GE раздула прибыль - а сейчас списала эту завышенную оценку нематериальных активов.
09:17
24.11.2018
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Сергей Лионов
Похоже на правду. Некоторые публицисты этого сайта умнее "элитных" болтунов. Данилов-Рубченко-Дембинская - неплохая команда. Коротко и ясно. Другое дело, что не очень-то рискуют перекидывать внешние проблемы на внутренние, коль все взаимосвязано - но никуда не денутся с подводной лодки. Пора писать еще лучше - то есть добавлять, как это аукнется для России.
08:56
24.11.2018
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v10
что за них переживать? там напечатают долларов, сколько захотят, это за российскую так называемую "экономику" переживать нужно - ну заберут деньги несостоявшихся пенсионеров, наплодят новых фондов и инвест-контор с красивыми названиями а ля "рога и копыта" - это и есть рывок?
08:48
24.11.2018
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