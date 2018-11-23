МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Итальянские сельхозпроизводители потеряли от санкций 3 миллиарда евро, общий ущерб от экономических ограничений составил порядка 100 миллиардов долларов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России 22-23 ноября находится с рабочим визитом в Италии.

"По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб для всех от санкций составляет порядка 100 миллиарда долларов на сегодняшний момент. Итальянские производители сельскохозяйственной продукции подсчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли 3 миллиарда евро", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение.