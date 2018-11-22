Цена дизтоплива на российских АЗС за неделю выросла на рубль

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в РФ на неделе с 12 по 18 ноября увеличилась на 1 рубль и составила 46,29 рубля за литр, цена на бензин сохранились на уровне 12 ноября, составив 43,47 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

По данным Росстата на 19 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 41,54 рубля за литр, Аи-95 — сохранилась на уровне 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку и составила 50,27 рубля за литр.

За неделю с 12 по 18 ноября увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 10 центрах регионов. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре — на 0,5% и 0,4% соответственно. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Чите, на 1,4%, Томске, Улан-Удэ, Вологде и Московской области – на 0,1-0,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин не изменились.

Выпуск бензина в РФ за неделю вырос на 11,9% к предыдущему периоду и составил 798,7 тысячи тонн, дизтоплива — увеличился на 1,1%, до 1,563 миллиона тонн, также отмечает Росстат.