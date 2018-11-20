Лавров рассказал о вреде торговых войн для мировой экономики

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Торговые войны, развязываемые в нарушение норм Всемирной торговой организации, подрывают мировую экономическую архитектуру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Развязываемые в нарушение норм ВТО торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру, стандарты свободной торговли и конкуренции", — сказал Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.