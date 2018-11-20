Не выдержал напора: что стоит за резким падением доллара

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар падает практически ко всем основным мировым валютам, курс на Московской бирже опустился ниже 65 рублей. В четверг "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление. Новый удар неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" — прекратить повышать ставки. Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди.

Жестче, еще жестче

В октябре американский фондовый рынок встряхнули масштабные распродажи. Индекс широкого рынка S&P 500 обвалился на восемь процентов, высокотехнологичный Nasdaq — на 9,2 процента. Последовал эффект домино в Европе и Азии: совокупные потери приблизились к пяти триллионам долларов. Одна из главных причин распродаж на американских фондовых площадках — опасения инвесторов в связи с ростом процентных ставок.

Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва привело к повышению доходности долгосрочных облигаций американского правительства, увеличению ипотечных ставок и, как следствие, снижению объемов приобретения недвижимости.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

В этом году американский регулятор поднимал ключевую ставку трижды и останавливаться, похоже, не намерен. По прогнозу одного из крупнейших американских инвестбанков Goldman Sachs, до конца 2019-го ФРС повысит ставку еще пять раз — это вдвое больше, чем ожидает рынок. Главные аргументы: американская экономика восстанавливается, а потому от стимулирующей политики не должно остаться и следа.

Вероятность увеличения процентных ставок усиливает инфляция. По оценкам ученых из Йельского университета, в инфляционном цикле Штатов сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий.

По мнению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника университета и экс-главы Morgan Stanley Asia, уже в следующем году инфляция в США повысится до 3-3,5 процента. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку.

Трамп ополчился на ФРС

Американский лидер с нынешней политикой финансового регулятора не согласен. В октябре Трамп назвал Федрезерв главной угрозой экономике. Он также посетовал на то, что ФРС, выполняющая функции центробанка, — независимая структура, и у Белого дома нет рычагов давления на нее.

Когда ФРС повышает процентные ставки или осуществляет другие меры по ужесточению кредитно-денежной политики, "дешевых денег" в финансовой системе становится меньше.

© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл © REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Чем выше процентные ставки, тем больше стоимость заимствований для бизнеса. Это значит, что предприниматели не повышают зарплаты, меньше инвестируют, а акционеры получают меньше прибыли. В итоге акции компаний теряют привлекательность.

Бизнес активно пользовался низкими ставками для расширения и сделок по поглощению других компаний. Соответственно, когда ставка двинулась вверх, обслуживание долгов оказалось весьма сложным делом.

Первые жертвы

По статистике ОЭСР, число "компаний-зомби", которые не генерируют прибыль и живут в долг, увеличилось за последние годы до шести процентов, и это весьма тревожный признак, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Одной из жертв последовательного повышения ставок уже стала одна из крупнейших американских корпораций — General Electric.

"Мало того, что финансовые показатели гиганта существенно ухудшились, так еще и капитализация упала до уровня меньше корпоративного долга в 110 миллиардов долларов. У компаний будет все меньше денег на развитие, поскольку значительные суммы приходится направлять на обслуживание долга. Соответственно, экономический рост замедлится", — поясняет Кочетков.

© AP Photo / Richard Drew Логотип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже © AP Photo / Richard Drew Логотип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже

Опасный рост

Повышение ставок ФРС способствует увеличению доходности казначейских бумаг, в частности десятилетних трежерис, к которым привязаны ставки по банковским кредитам и ипотеке. Соответственно, покупательская способность населения снижается.

Высокая доходность позволяет привлечь в экономику больше денег инвесторов с развивающихся рынков. Но есть и обратная сторона медали.

В Bank of America Merrill Lynch уже предупредили: рост процентных ставок в США способен послужить триггером нового кризиса. Весь этот год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина — повышение ставок ФРС, укрепляющее доллар.

Нынешняя ситуация, по мнению аналитиков банка, очень напоминает ту, что сложилась два десятилетия назад, когда инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.

Чаша весов

Теперь же, когда Трампа в его нападках на ФРС поддержала крупнейшая деловая газета страны, доллар столкнулся с распродажей. Но дело, конечно, не в этой одной публикации.

"После того как экономисты заговорили о том, что эффект от налоговых стимулов исчерпан и экономика США начнет замедляться, на чашу весов в пользу снижения темпов повышения процентных ставок ФРС стали падать маленькие грузики в виде высказываний чиновников и экспертов. Кончилось тем, что эта чаша резко перевесила противоположную, что и привело к ослаблению американской валюты", — объясняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Кроме того, на прошлой неделе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в интервью каналу CNBC, что есть "некоторые свидетельства" в пользу замедления мирового экономического роста. В результате инвесторов, считающих, что на декабрьском заседании ФРС повысит ставку, поубавилось.

А что с рублем

Аналитики указывают: реальная доходность рубля все еще позволяет терпеть текущую ставку ФРС. Впрочем, сегодняшняя слабость российской валюты в большей степени обусловлена ожиданиями новых ограничений со стороны США или иных западных стран, чем действиями американского финрегулятора.

"Тем не менее отказ ФРС от агрессивного повышения ставки позволит рублю отыграть у доллара пять-семь процентов. Более того, ослабление доллара, которое может наметиться при паузе в ФРС, приведет к росту цен на сырьевые товары, а это тоже в пользу рубля", — говорит Кочетков.

В то же время эксперты подчеркивают, что основной фактор влияния на российскую валюту — готовность американских политиков отложить введение второго пакета санкций. Другой определяющий момент — положительный платежный баланс, который традиционно бывает в начале года.

"В первом квартале нового года валютный курс может выйти на уровень в 63 или даже 62 рубля за доллар", — полагает Верников.