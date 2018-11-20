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Экономика

Не выдержал напора: что стоит за резким падением доллара

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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда ТрампаПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доллар падает практически ко всем основным мировым валютам, курс на Московской бирже опустился ниже 65 рублей. В четверг "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление. Новый удар неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" — прекратить повышать ставки. Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018
© AP Photo / Richard Drew
"Черный октябрь": обвал на фондовых рынках cтанет началом нового кризиса

Жестче, еще жестче

В октябре американский фондовый рынок встряхнули масштабные распродажи. Индекс широкого рынка S&P 500 обвалился на восемь процентов, высокотехнологичный Nasdaq — на 9,2 процента. Последовал эффект домино в Европе и Азии: совокупные потери приблизились к пяти триллионам долларов. Одна из главных причин распродаж на американских фондовых площадках — опасения инвесторов в связи с ростом процентных ставок.

Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва привело к повышению доходности долгосрочных облигаций американского правительства, увеличению ипотечных ставок и, как следствие, снижению объемов приобретения недвижимости.

© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

В этом году американский регулятор поднимал ключевую ставку трижды и останавливаться, похоже, не намерен. По прогнозу одного из крупнейших американских инвестбанков Goldman Sachs, до конца 2019-го ФРС повысит ставку еще пять раз — это вдвое больше, чем ожидает рынок. Главные аргументы: американская экономика восстанавливается, а потому от стимулирующей политики не должно остаться и следа.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Кошмар на Уолл-cтрит: экономике США предрекли спад из-за обвала рынка

Вероятность увеличения процентных ставок усиливает инфляция. По оценкам ученых из Йельского университета, в инфляционном цикле Штатов сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий.

По мнению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника университета и экс-главы Morgan Stanley Asia, уже в следующем году инфляция в США повысится до 3-3,5 процента. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку.

Трамп ополчился на ФРС

Американский лидер с нынешней политикой финансового регулятора не согласен. В октябре Трамп назвал Федрезерв главной угрозой экономике. Он также посетовал на то, что ФРС, выполняющая функции центробанка, — независимая структура, и у Белого дома нет рычагов давления на нее.

Когда ФРС повышает процентные ставки или осуществляет другие меры по ужесточению кредитно-денежной политики, "дешевых денег" в финансовой системе становится меньше.

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Чем выше процентные ставки, тем больше стоимость заимствований для бизнеса. Это значит, что предприниматели не повышают зарплаты, меньше инвестируют, а акционеры получают меньше прибыли. В итоге акции компаний теряют привлекательность.

Логотип General Electric
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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General Electric запускает глобальный кризис

Бизнес активно пользовался низкими ставками для расширения и сделок по поглощению других компаний. Соответственно, когда ставка двинулась вверх, обслуживание долгов оказалось весьма сложным делом.

Первые жертвы

По статистике ОЭСР, число "компаний-зомби", которые не генерируют прибыль и живут в долг, увеличилось за последние годы до шести процентов, и это весьма тревожный признак, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Одной из жертв последовательного повышения ставок уже стала одна из крупнейших американских корпораций — General Electric.

"Мало того, что финансовые показатели гиганта существенно ухудшились, так еще и капитализация упала до уровня меньше корпоративного долга в 110 миллиардов долларов. У компаний будет все меньше денег на развитие, поскольку значительные суммы приходится направлять на обслуживание долга. Соответственно, экономический рост замедлится", — поясняет Кочетков.

© AP Photo / Richard DrewЛоготип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Логотип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже

Опасный рост

Повышение ставок ФРС способствует увеличению доходности казначейских бумаг, в частности десятилетних трежерис, к которым привязаны ставки по банковским кредитам и ипотеке. Соответственно, покупательская способность населения снижается.

Высокая доходность позволяет привлечь в экономику больше денег инвесторов с развивающихся рынков. Но есть и обратная сторона медали.

В Bank of America Merrill Lynch уже предупредили: рост процентных ставок в США способен послужить триггером нового кризиса. Весь этот год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина — повышение ставок ФРС, укрепляющее доллар.

Нынешняя ситуация, по мнению аналитиков банка, очень напоминает ту, что сложилась два десятилетия назад, когда инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономик.

© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Чаша весов

Теперь же, когда Трампа в его нападках на ФРС поддержала крупнейшая деловая газета страны, доллар столкнулся с распродажей. Но дело, конечно, не в этой одной публикации.

Проверка качества пятидолларовых купюр на выходе из печати. Архивное фото
© AFP 2018 / Eva Hambach
До нуля: Россия избавилась от госдолга США

"После того как экономисты заговорили о том, что эффект от налоговых стимулов исчерпан и экономика США начнет замедляться, на чашу весов в пользу снижения темпов повышения процентных ставок ФРС стали падать маленькие грузики в виде высказываний чиновников и экспертов. Кончилось тем, что эта чаша резко перевесила противоположную, что и привело к ослаблению американской валюты", — объясняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Кроме того, на прошлой неделе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в интервью каналу CNBC, что есть "некоторые свидетельства" в пользу замедления мирового экономического роста. В результате инвесторов, считающих, что на декабрьском заседании ФРС повысит ставку, поубавилось.

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкАмериканский доллар и российский рубль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Американский доллар и российский рубль

А что с рублем

Аналитики указывают: реальная доходность рубля все еще позволяет терпеть текущую ставку ФРС. Впрочем, сегодняшняя слабость российской валюты в большей степени обусловлена ожиданиями новых ограничений со стороны США или иных западных стран, чем действиями американского финрегулятора.

"Тем не менее отказ ФРС от агрессивного повышения ставки позволит рублю отыграть у доллара пять-семь процентов. Более того, ослабление доллара, которое может наметиться при паузе в ФРС, приведет к росту цен на сырьевые товары, а это тоже в пользу рубля", — говорит Кочетков.

В то же время эксперты подчеркивают, что основной фактор влияния на российскую валюту — готовность американских политиков отложить введение второго пакета санкций. Другой определяющий момент — положительный платежный баланс, который традиционно бывает в начале года.

"В первом квартале нового года валютный курс может выйти на уровень в 63 или даже 62 рубля за доллар", — полагает Верников. 

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
shtulzzz
Выкиньте все доллары на рынок. И прекратите торговлю используя доллар (как с Индией, хороший пример). И все, кранты этой грязной зеленой бумажке.
08:14
20.11.2018
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