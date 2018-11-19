В России хотят внедрить систему оплаты товаров с помощью номера мобильного

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ассоциация "Финтех" начала работу над внедрением в России возможности оплачивать товары и услуги с помощью номера мобильного телефона, сообщила управляющий директор группы компаний Татьяна Жаркова в интервью РИА Новости.

"На следующих этапах развития системы появится возможность использования платежных инструментов системы быстрых платежей не только в мобильных банках, но и в других популярных приложениях, в том числе и мессенджерах", — отметила Жаркова.

Ассоциация "Финтех", в которую входят Центробанк и крупнейшие российские банки, работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги по упрощенной форме. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в конце ноября говорила, что кредитные организации вскоре начнут тестировать систему в пилотном режиме.

В разработке системы принимают участие двенадцать банков. Ассоциация приняла решение о том, что ее участники будут платить исключительно потранзакционную фиксированную комиссию, а введение межбанковских комиссий и платы за вступление в платежную систему не планируется. Стоимость услуг для финансовых организаций в системе быстрых платежей должна быть не более шести рублей за операцию.

Оператором системы быстрых платежей и ее расчетным центром станет Банк России. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания "Национальная система платежных карт". Ассоциация "Финтех" координирует проект, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка технологических вопросов и клиентского опыта, а также модели внедрения.