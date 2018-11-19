СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, где встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Церемония пройдёт в режиме видеоконференции. В акватории Чёрного моря завершилось строительство глубоководной части обеих ниток газопровода. Всего по морскому дну проложено 1,8 тысячи километров труб. На черономорском побережье Турции продолжается возведение приемного терминала и объектов берегового примыкания.

Затем Путин и Эрдоган проведут беседу, на которой обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений, а также отменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

В текущем году лидеры России и Турции встречались уже пять раз и 17 раз общались по телефону.