Начало онлайн-продаж алкоголя может быть отложено, заявил Мантуров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство РФ еще не приняло решение по внесенному Минфином законопроекту, который предусматривает поэтапное снятие ограничений на розничную продажу алкоголя в интернете, соответственно начало таких продаж может быть отложено, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сначала нужно принять нормативные акты. Раз они не приняты — значит будет откладываться. Я надеюсь, что мы все-таки досогласуем", — сказал Мантуров.

Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. В начале августа в Минфине сообщили, что внесли в правительство законопроект, предполагающий запуск с января 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, с 2020 года — всего алкоголя, но также только производителями и оптовиками, а с 2022 года — всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра.

При этом в Минфине отмечали, что не все ведомства согласовали законопроект, и он был внесен в правительство с разногласиями. В Минэкономразвития законопроект концептуально поддерживали, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.