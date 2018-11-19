Кабмин установил допустимую долю иностранных работников на 2019 год

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"В некоторых сферах экономической деятельности подписанным постановлением на 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля иностранных работников. В ряде видов экономической деятельности – снижена", — говорится в тексте пояснительной записки к постановлению от 14 ноября.
Отмечается, что в сфере сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников.
"На 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами", — говорится в тексте документа. Уточняется, что эта норма не распространяется на территории Приморского края и Астраханской области.