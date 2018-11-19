ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Япония выступает за развитие экономических связей с Россией

(обновлено: 05:51 19.11.2018)
02403
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Архивное фотоМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Токио готово и впредь продолжать усилия для развития плана укрепления экономических связей с Москвой, заявил в понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Порт Южно-Курильска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с Россией
"Я как министр, отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией, объединяя усилия японского правительства, готов и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами", — сказал Сэко, выступая на совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио.

Кабмин Японии, сказал он, просит правительство и деловые круги России "предоставлять информацию о Дальнем Востоке и его привлекательности для бизнеса, и мы будем активно поддерживать бизнес японских компаний в дальневосточном регионе".

Как отметил министр, план сотрудничества "ставит задачи повышения качества и продолжительности жизни россиян", а также должен "позволить народам двух стран ощутить его плоды".

В качестве примеров Сэко привел открытие в мае этого года японского реабилитационного центра во Владивостоке, который уже дал возможность 2400 российским пациентам воспользоваться услугами по реабилитации, основанными на знаниях и опыте Японии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Абэ пообещал Путину не размещать американские базы на Курилах
В Ярославской области, также сказал Сэко, будет начато производство японского лекарственного препарата от рака крови. Для диверсификации промышленности в будущем году в Московской области будет запущен завод российско-японского совместного предприятия по производству систем управления железными дорогами. Во Владивостоке на совместном автомобилестроительном заводе планируется экспорт двигателей, перечислил результаты сотрудничества министр Сэко.

Кроме того, отметил он, для повышения производительности труда в России организован семинар для 180 россиян, дающий возможность получить ноу-хау на японских автомобильных заводах.

"Помимо такого прогресса для дальнейшего развития плана сотрудничества очень важно принять новые меры в области энергетики и укрепить экономические связи на Дальнем Востоке", — сказал Сэко.

Он напомнил, что в области проекта Ямал-СПГ активизируется взаимодействие японских и российских компаний. В апреле этого года Сэко сам посетил площадку по реализации этого проекта, и увидел, по его словам, ощутимый прогресс. По словам Сэко, японские компании рассматривают возможность участия в проекте Арктик-СПГ-2.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена