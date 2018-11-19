Япония выступает за развитие экономических связей с Россией

ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Токио готово и впредь продолжать усилия для развития плана укрепления экономических связей с Москвой, заявил в понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Кабмин Японии, сказал он, просит правительство и деловые круги России "предоставлять информацию о Дальнем Востоке и его привлекательности для бизнеса, и мы будем активно поддерживать бизнес японских компаний в дальневосточном регионе".
Как отметил министр, план сотрудничества "ставит задачи повышения качества и продолжительности жизни россиян", а также должен "позволить народам двух стран ощутить его плоды".
В качестве примеров Сэко привел открытие в мае этого года японского реабилитационного центра во Владивостоке, который уже дал возможность 2400 российским пациентам воспользоваться услугами по реабилитации, основанными на знаниях и опыте Японии.
Кроме того, отметил он, для повышения производительности труда в России организован семинар для 180 россиян, дающий возможность получить ноу-хау на японских автомобильных заводах.
"Помимо такого прогресса для дальнейшего развития плана сотрудничества очень важно принять новые меры в области энергетики и укрепить экономические связи на Дальнем Востоке", — сказал Сэко.
Он напомнил, что в области проекта Ямал-СПГ активизируется взаимодействие японских и российских компаний. В апреле этого года Сэко сам посетил площадку по реализации этого проекта, и увидел, по его словам, ощутимый прогресс. По словам Сэко, японские компании рассматривают возможность участия в проекте Арктик-СПГ-2.