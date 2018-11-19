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Экономика

Генерал Мороз проснулся. Зима в Америке начнется с российского газа

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© AP Photo / Michael DwyerЖенщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фотоЖенщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фото
© AP Photo / Michael Dwyer

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Из-за холодов на северо-востоке США сжиженный природный газ за прошлую неделю подорожал на американских хабах сразу на 40%. В результате на грани рентабельности оказался не только экспорт в Европу и Азию — СПГ невыгодно продавать даже внутри страны. Насколько устойчива эта тенденция и почему СПГ с завода на Ямале перегружают для отправки за океан — в материале РИА Новости.

Успеть продать последнее

Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
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Неутешительный прогноз погоды — зима в США будет такой же холодной, как и в прошлом году, — подстегнул рост оптовых цен на СПГ. И судя по всему, запасов газа в подземных газохранилищах (ПГХ) надолго не хватит.

Сейчас объем закачанного в американские ПГХ топлива находится на самом низком уровне с 2005 года: всего 90,5 миллиарда кубометров. Это на 15% меньше, чем год назад, и на 16% — чем в среднем за пять лет.

Острая потребность в дополнительных объемах голубого топлива повлияла на цены. Если в октябре на главной американской торговой площадке Henry hub газ стоил в среднем 3,28 доллара за mBtu (миллион британских топливных единиц), то 14 ноября — 4,8 доллара.

Особенно сильно на запасах газа сказался бум на азиатском рынке: летом прошлого года за mBtu горючего там давали порядка семи долларов, а в этом году — больше 11.

Поэтому, даже несмотря на то, что добыча газа в США выросла примерно на 12%, топлива для своих нужд в стране практически не осталось — все законтрактовано и продано в Азию.

Теперь и экспорт невыгоден: средняя цена на азиатских рынках сейчас порядка 10,38 доллара за mBtu, а американский газ с учетом нынешних котировок на Henry hub и транспортировки обойдется минимум в 10,35 доллара.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСПГ-танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СПГ-танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун в КНР

Мало того, даже на внутреннем рынке американские газовики могут понести убытки. Чтобы обеспечить топливом замерзающие северо-восточные штаты, газ придется сжижать на заводе Sabine Pass в Луизиане и перевозить по морю более чем на 3000 километров до терминала в Бостоне, где снова переводить его в газообразное состояние.

Доставка получается настолько дорогой, что гораздо выгоднее ввозить топливо из-за границы.

Старые грабли

Несмотря на непрекращающийся поток антироссийских санкций, Вашингтон продолжает сотрудничество с Москвой в тех ситуациях, когда это выгодно. СПГ, произведенный НОВАТЭКом на Ямале, — яркий тому пример.

Разумеется, Вашингтон не закупает российский СПГ напрямую. Чтобы не попасть под собственные рестрикции, американцы пользуются услугами посредников, среди которых — французская Engie.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Подобное было прошлой зимой. В январе, когда на северо-востоке страны ударили аномальные морозы, американцы зафрахтовали у Engie судно, чтобы перевезти партию российского СПГ из Великобритании. В этом году действует та же схема.

"При всем этом видимом публичном потоке негатива из Вашингтона в обратном направлении туда успешно направляется, как ни странно, российский сжиженный природный газ. За последнее время минимум три танкера, заполненные сжиженным природным газом с месторождения "Ямал СПГ", достигли американских берегов", — сообщила на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова.

Четвертый танкер отправится за океан совсем скоро. По данным СМИ, в ближайшие дни НОВАТЭК проведет перевалку с ледового танкера класса Arc7 "Владимир Русанов" на танкер "Псков" в норвежском Хоннингсвоге.

Весьма вероятно, что после этого российский СПГ перегрузят на один из танкеров той же Engie (у которой, помимо собственных судов, есть права на мощности по регазификации в бостонском Everett) и доставят американским потребителям.

Кто-то должен остаться в минусе

Сварка труб на борту судна Solitaire, для последующей укладки газопровода Северный поток-2 в Финском заливе
© РИА Новости / Nord Stream 2
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Эксперты прогнозируют ухудшение климата в США: зимой станет холоднее, летом — жарче. Потребность в электроэнергии и, соответственно, газе увеличится: зимой — для отопления, летом — для мощных кондиционеров и холодильников.

Аналитики высказывают сомнения в том, что американская газовая отрасль в обозримой перспективе сможет одновременно и удовлетворять увеличивающиеся внутренние потребности, и наращивать экспорт. Поэтому многие из анонсированных сегодня проектов по экспорту СПГ, скорее всего, останутся на бумаге.

В числе первых пострадавших окажется Польша. Недавно Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию по энергобезопасности и два крупных контракта на поставку СПГ. Первый дает польской PGNiG право покупать топливо непосредственно на заводе в Луизиане, а затем отправлять любым заказчикам. Второй предусматривает поставки на терминал "Свиноуйсьце" в Польше — для внутреннего потребления.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГазовый терминал в Свиноуйсьце
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газовый терминал в Свиноуйсьце

Стоимость газа по обоим контрактам привязана к котировкам на Henry hub, так что подорожание там автоматически повышает расходы PGNiG. Если зимняя нехватка газа в США будет повторяться из года в год, полякам придется приобретать СПГ себе в убыток, без шансов окупить затраты. 

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Экономика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Elena You
Обалдеть. Не продавать им, пока не снимут санкции!
08:56
19.11.2018
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