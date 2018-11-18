БАПОР начнет год с дефицита из-за отсутствия помощи США

Житель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа. Архивное фото

Житель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 18 ноя — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) начнет 2019 год с дефицита в 360 миллионов долларов из-за приостановки помощи США, сообщается в заявлении медиа-советника организации Аднана Абухсены, полученном РИА Новости.

"БАПОР начинает 2019 год с финансового дефицита в размере 360 миллионов долларов из-за продолжающегося приостановления помощи США", — заявил Абухсена.

В июле Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении программ помощи палестинцам из-за недостатка финансирования.

После решения президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине ООН не смогла найти достаточного количества средств для БАПОР. На конец июля дефицит средств составлял 217 миллионов долларов.