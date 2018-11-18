Саммит АТЭС впервые завершился без декларации лидеров, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее впервые завершился без принятия декларации лидеров, передают агентства Франс Пресс и Ассошиэйтед Пресс.

"Лидеры согласились, что вместо традиционной декларации лидеров они оставят это в руках Папуа — Новой Гвинеи как председателя, которая выпустит заявление от имени всех членов", — заявил китайский дипломат Чжан Сяолон (Zhang Xiaolong), его слова передаёт агентство Франс Пресс.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что лидеры не смогли согласовать декларацию из-за разногласий по вопросам торговли.

Каждый предыдущий саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершала декларация лидеров. Все они опубликованы на сайте организации.