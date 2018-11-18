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Экономика

Отвязанный рубль. Почему российская валюта растет, когда нефть дешевеет

(обновлено: 08:06 18.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРоссийские рубли и американские долларыРоссийские рубли и американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Прошедшая неделя отмечена феноменальным событием на отечественном рынке: рубль существенно укрепился к доллару на фоне резкого падения цен на нефть. Почему российская валюта отвязалась от котировок "черного золота" и что будет дальше с курсом рубля, — в материале РИА Новости.

Логотип General Electric на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
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Отвязанный рубль

В начале недели мировые цены на нефть пережили настоящий обвал: 13 ноября котировки рухнули с 69,68 до 64,61 доллара за баррель. Однако, вопреки многолетней традиции, российская валюта не посыпалась вслед за нефтью, а существенно укрепилась: курс доллара снизился с 68,28 рубля в понедельник до 65,86 рубля в четверг.

Краткосрочные отрывы рубля от нефти случались и раньше. Например, в ноябре 2015 года "черное золото" потеряло в цене десять процентов, а российская валюта подешевела только на два процента. Эксперты тогда наперебой заговорили, что рубль отвязался от нефти. Но вскоре традиционная связь восстановилась.

Еще один сбой корреляции отметили в июле 2016-го, когда на фоне резкого падения нефтяных цен — до пяти процентов за день — курс российской валюты оставался стабильным.

В марте этого года о разрыве связи между нефтяными ценами и валютным рынком объявили официально: глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что зависимость российской экономики и курса рубля от цен на нефть "упала в десять раз".

"В 2015 — 2016 годах коэффициент эластичности валютного курса к нефтяным котировкам был близок к единице, то есть колебания рубля почти на сто процентов повторяли движение цен на "черное золото", — пояснила она. — Сейчас же, по расчетам ЦБ, этот индикатор составляет всего 0,1".

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Проще говоря, рост (или снижение) нефтяных цен на 10 процентов должен вызвать укрепление (или, соответственно, ослабление) рубля на один процент. Однако сейчас мы увидели нечто принципиально другое: рубль и нефть двигались в противофазе.

Спекулянты убежали

Первая причина нестандартного поведения рубля, как ни странно, — угроза жестких антироссийских санкций. Дело в том, что с августа, когда стало известно о подготовке в американском конгрессе двух законопроектов об ограничительных мерах против Москвы, спекулянты обходили российский рынок стороной. Поэтому раскачивать валютный рынок на новостях о падении нефтяных цен просто некому.

"Очевидно, что против рубля сегодня нет крупной спекулятивной игры", — констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

В отсутствие спекулянтов главные факторы для валютных трейдеров — макроэкономические показатели. А с этим у России все в порядке, поскольку федеральный бюджет на текущий год сверстан из расчета стоимости нефти в 40 долларов за баррель.

Обвал котировок до 65 долларов за "бочку" и даже ниже не скажется на устойчивости российской экономики. Поэтому никакого бегства инвесторов из рубля не произошло.

Санкций не будет

Вторая причина — информация о том, что закон о санкциях не будет принят как минимум до конца года. Об этом сообщил во вторник сенатор Боб Менендес, один из авторов документа.

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По его словам, у конгресса просто не осталось времени, чтобы ввести санкции в этом году, поскольку американские парламентарии намерены в ближайшие месяцы сосредоточиться на более актуальных вопросах: государственных расходах, назначении судей, законопроекте о сельском хозяйстве и других.

На неопределенный срок откладывается и введение второго раунда санкций "за отравление Скрипалей". Первый пакет ограничений, вступивший в силу 6 августа, запретил продажу России оружия и технологий двойного назначения, а также кредитование со стороны госструктур США.

Второй может затронуть кредитование по линии международных структур (Всемирного банка и МВФ), приостановить полеты "Аэрофлота" в США, а также почти полностью прекратить торговлю между двумя странами.

Дональд Трамп сам вправе выбрать, какие именно санкции из этого списка ввести в действие. Мало того, он может вообще их не вводить или же отменить в любой момент, если сочтет, что эти ограничения вредят интересам США.

Судя по всему, Белый дом собирается спустить вопрос о новых санкциях "на тормозах". Во всяком случае, госдепартамент сообщил о начале "консультаций с конгрессом относительно следующих действий", подчеркнув, что закон не устанавливает никаких конкретных сроков для принятия решения.

А поскольку конгресс уже определился с основными направлениями работы на ближайшие месяцы, новые санкции, если и последуют, то не скоро, и, вероятнее всего, будут чисто символическими. Например, запрет на кредитование со стороны МВФ и Всемирного банка, что не произведет никакого эффекта, поскольку Москва уже много лет не нуждается в подобных кредитах.

Эти соображения привлекли новых инвесторов на российские рынки. Эксперты отмечают появление крупных продавцов валюты, которые взвинтили предложение долларов до максимума за два года.

К началу вечерней сессии в четверг объем зарегистрированных Московской биржей заявок на продажу долларов достиг 400 тысяч лотов по тысяче долларов каждый — рекорд с января 2017 года.

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© REUTERS / Mike Blake
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Рубли, полученные от реализации валюты, инвесторы вкладывают в российские гособлигации с исключительно привлекательной доходностью на фоне снизившихся геополитических рисков.

Четырнадцатого ноября Минфин впервые за четыре недели разместил облигации федерального займа в полном объеме (пять миллиардов рублей), причем спрос превысил предложение более чем втрое.

Курс по справедливости

По мнению экспертов, российские активы сейчас выглядят необоснованно дешевыми, поэтому спрос на них будет расти как минимум до конца года. Это хороший стимул для дальнейшего укрепления рубля.

"Текущая недооценка российской валюты обусловлена в первую очередь двумя факторами: общей слабостью валют развивающихся стран в последние семь месяцев и санкционной историей, — отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. — Если вся группа указанных валют до конца года продемонстрирует заметное восстановление, то курс рубля к доллару также вернется к относительно справедливым уровням".

По оценкам Поддубского, при текущих ценах на нефть и отсутствии покупок иностранной валюты Минфином справедливый валютный курс находится в районе отметки 63 рубля за доллар.

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