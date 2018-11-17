Медведев отметил низкий темп оживления мировой экономики

ПОРТ-МОРСБИ (Папуа-Новая Гвинея), 17 ноя — РИА Новости. Мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года, многие ошибки исправлены, но оживление идет слишком медленно, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Но с другой стороны, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад", — отметил он.
Так, по его словам, совокупный мировой долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, стала более жесткой денежно-кредитная политика, подавляющее большинство стран не вышло на те темпы ВВП, которые были запланированы.