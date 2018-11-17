Китай сократил вложения в облигации США почти на 14 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Крупнейший держатель американских казначейских обязательств Китай продолжил сокращать объем этих бумаг на своем балансе, по итогам сентября — на 13,7 миллиарда долларов, до 1,151 триллиона долларов, следует из данных, опубликованных минфином США.
На третьем месте второй месяц подряд Бразилия, которая, увеличив этот актив на 18 миллиардов долларов, по итогам августа стала держателем бумаг на 318 миллиардов долларов. Сейчас у Бразилии облигаций США 317 миллиардов долларов (незначительное сокращение по итогам сентября на 800 миллионов).
Что касается России, то она после продолжительного сокращения вложений в этот актив, по итогам сентября приобрела бумаг на 419 миллионов. Сейчас у нее облигаций на 14,41 миллиарда долларов.