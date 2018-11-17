Назад в СССР: что случилось с докторской колбасой

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В каждом втором батоне "докторской" колбасы известных марок эксперты Роскачества обнаружили антибиотики, а в одном — ДНК лошади. На всякий случай образцы проверили на содержание бумаги, кишечной палочки и даже мяса кошек и собак. О том, что и в каких количествах нашли, из чего сейчас делают самую популярную колбасу в России и чем нынешние ГОСТы хуже советских, — в материале РИА Новости.

Откуда антибиотики

Колбаса "Докторская" — проверенный десятилетиями и любимый россиянами продукт, ее уже давно выпускают десятки мясоперерабатывающих предприятий. В СССР докторская колбаса стоила 2,3 рубля и строго соответствовала ГОСТу: только настоящее мясо и минимум добавок. Сейчас же многие производители не соблюдают и без того либеральные требования к качеству продукта.

Изучив 40 популярных брендов "докторской" российского производства (исследование проводилось по 70 показателям безопасности и качества), в Роскачестве пришли к выводу: почти в половине образцов (17 торговых марок) есть антибиотики или их следы.

Эксперты пояснили: в колбасе 16 брендов превышения норм не было, выявлены лишь "следовые количества, свидетельствующие о несоблюдении сроков предубойной выдержки или концентрации". Эти производители — не нарушители, но уже не могут претендовать на Знак качества.

"Следы — это когда корова ела траву, которая была обработана тем или иным антибиотиком. В конечном продукте его количество минимально — микрограммы или нанограммы", — поясняет Денис Кровопусков, инженер-технолог в области мясных продуктов.

Впрочем, нашлись и те, кто грубо нарушил требования, установленные законодательством. В колбасе под торговой маркой "Губернская мясная компания" количество антибиотика тетрациклиновой группы выше максимально допустимого уровня в 1,5 раза, сообщили в Роскачестве.

Такое превышение уже связано с несоблюдением сроков забоя скота после вакцинации, комментирует РИА Новости ведущий эксперт в области мясной промышленности и мясных полуфабрикатов Борис Рябинкин. "Нельзя резать скотину сразу после вакцинации, концентрация антибиотиков в мясе еще высока", — отметил эксперт.

В Роскачестве, впрочем, заверили: вся проверенная колбаса безопасна. В ней не оказалось тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

Лошадь, овца или кошка с собакой

На всякий случай докторскую проверили и на посторонний генетический материал — ДНК овцы, лошади и даже собаки и кошки.

В большинстве образцов обнаружилась ДНК, соответствующая заявленному составу мяса. Но один из производителей отличился: в колбасе торговой марки "Клинский" выявили следы ДНК лошади.

Эксперты говорят, что ничего страшного в этом нет. Такое могло произойти, если на оборудовании ранее производили что-то из конины, потом помыли водой, но следы остались. Конину могут добавлять и намеренно. "Вообще, она чище и ее качество выше. Бывает, что говядина очень жирная, и, чтобы скорректировать количество жира в колбасе, производитель добавляет постную конину", — уточняет Рябинкин. Но поскольку в составе ее не должно быть, это все равно нарушение.

Самой безобидной из запрещенных находок оказалась соя: eе обнаружили всего в одном образце — в колбасе "Новоалександровского мясокомбината". Поэтому, как отметили в Роскачестве, миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.

Впрочем, независимые эксперты указывают на то, что сою в колбасу добавляют нередко, чтобы сохранять батон ровным после охлаждения.

В колбасе "Горин продукт" нашли кукурузу в незначительных количествах — нарушением это не сочли, но Знак качества эта марка не получит.

А есть ли мясо

Специалисты задались и вопросом о том, а есть ли вообще в колбасе заявленное мясо. В частности, искали ДНК свиньи и крупного рогатого скота.

Результаты несколько удивили: в якобы свино-говяжьей "докторской" (колбаса "Йола" Марий Эл) ни говядины, ни ее "следов", обнаружено не было. Колбаса эта оказалась одной из самых дешевых среди исследованных (закупочная стоимость — 190,8 рубля за килограмм).

Ни в одном образце не нашли целлюлозу: бумаги в составе "докторской" нет. Наконец, специалисты развеяли популярную страшилку о собачьем и кошачьем мясе в колбасе: ДНК домашних питомцев не обнаружено.

Тогда и сейчас

Колбасу проверяли на соответствие показателям ГОСТ Р 52196-2011 "Изделия колбасные вареные. Технические условия". Что это такое, какие требования предъявляли раньше и предъявляют сейчас к качеству продукта?

Согласно ГОСТу, утвержденному в 1936 году ВНИИ мясной промышленности для колбасы "Докторская" (она предназначалась для "поправки здоровья лиц, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и пострадавших от произвола царского режима"), продукт должен был производиться строго по рецепту: 70% свинины, 25% говядины, 2% — коровье молоко, 3% — куриные яйца и специи. Допускалась всего лишь одна добавка — фиксатор цвета E250. Рецептура была неизменной до 1974 года, а потом в "докторскую" решили добавлять немного крахмала и муки.

В 2003-м ГОСТ претерпел значительные изменения: четкую рецептуру и процентное соотношение ингредиентов отменили, разрешив использовать картофельный и кукурузный крахмал и мясные субпродукты — например, свиные шкурки.

В 2011 году состав колбасы перестал регламентироваться, однако было четко прописано содержание отдельных ингредиентов: массовая доля жира — 20 процентов, белок — 12 процентов. К тому же разрешили добавлять пятнадцать различных "Е" — добавок и консервантов.

Означает ли это, что теперь производитель может делать колбасу не из мяса, а практически из чего угодно? Эксперты уверяют: это совсем не так. Чтобы на выходе получить продукт с соотношением влаги, жира и белка, указанным в этом ГОСТе, нужно использовать определенное количество мяса — в данном случае около 80 процентов. Если взять даже половину добавок и свиных шкурок, добиться нужного содержания жира и белка просто не получится.

Специалисты указывают и на то, что мяса в "докторской" не убавилось — изменились лишь требования к его качеству. Например, второсортную лопатку или третьесортные шейные части говядины по классификации "чистых" ГОСТов теперь разрешают использовать в колбасе высшего сорта. Кроме того, допускается полужирная свинина. Советская "Докторская" обязательно содержала глюкозу — по разработке 1947 года — и должна была иметь мускатный привкус. Сегодня этих требований нет.

"Если сейчас делать натуральную "совдеповскую" колбасу, она будет стоить не менее 700 рублей за килограмм", — поясняет Рябинкин.

Не меньше 550 рублей за килограмм

По мнению специалистов, претензии к качеству "докторской" отчасти могут быть связаны с тем, что в числе исследованных образцов оказались и те, что сделаны по ГОСТу 2015 года, то есть по ТУ (техническим условиям) производителя. В таком случае допускается лишь использование слова "докторская", но колбаса будет произведена уже не по ГОСТу. По сути, это маркетинговый ход, который вводит потребителя в заблуждение, однако законом это не запрещено.

"Если написано "Докторская" по ГОСТ, то на обратной стороне должен быть указан исключительно ГОСТ 2011 года", — отмечает Кровопусков.

При покупке "докторской" специалисты рекомендуют обращать внимание на ее цвет — выраженный розовый цвет сигнализирует о многочисленных вредных добавках, красителях и консервантах. Правильная колбаса — серовато-розовая.

На разрезе должны быть видны мясные волокна, если их нет, — колбаса не натуральная.

Ориентиром служит и цена: действительно качественная колбаса "Докторская" стоит не менее 520-550 рублей за килограмм. При этом многие колбасы, которые произведены по ТУ производителя, часто намного качественнее и вкуснее "гостовских".