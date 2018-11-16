Цены на бензин начали расти на фоне отсутствия "Роснефти" на торгах

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. "Роснефть" в пятницу второй день подряд не продавала на биржевых торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) бензины и дизтопливо, при этом цены на эти товары перешли от наблюдавшегося ранее снижения к росту, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным сайта СПбМТСБ, "Роснефть" 16 ноября не выставляла партии товара на своих обычных станциях отгрузки. Отсутствие "Роснефти" на торгах РИА Новости подтвердили в Независимом топливном союзе и некоммерческом партнерстве "Совет по товарным рынкам", в который входят трейдеры. Компания отсутствует на торгах второй день подряд.

При этом цены на бензины и дизтопливо, снижавшиеся ранее, начали расти. Бензин "Регулятор-92" 16 ноября подорожал на 3,24% (14 ноября, когда "Роснефть" присутствовала на торгах, он дешевел на 1,58%), "Премиум-95" — на 1,71% (против снижения на 1,24%), межсезонное дизтопливо — на 1,48% (снижение на 1,48%), зимнее дизтопливо — на 1,96% (снижение на 1,46%).

Продажи на бирже нефтепродуктов 15 ноября, в первый день отсутствия "Роснефти", снизились на 19%, до 69,106 тысячи тонн нефтепродуктов (против 85,68 тысячи тонн накануне). Объем торгов 16 ноября вырос, но не отыграл полностью снижение предыдущего дня — рост составил 5,3%, до 72,783 тысячи тонн.

Причем если объем торгов по бензинам 16 ноября по сравнению с 14 ноября, когда "Роснефть" присутствовала на бирже, снизился только на 0,9% (до 31,68 тысячи тонн), то по дизтопливу снижение гораздо существеннее — почти 23% (23,275 тысячи тонн). Торги межсезонным дизтопливом снизились вдвое (до 3,36 тысячи тонн), зимним — на 19% (14,265 тысячи тонн).

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организуя торги реальным товаром и срочными контрактами. На основе сделок, заключенных в ходе торгов, СПбМТСБ ежедневно рассчитывает и публикует значения индексов нефтепродуктов. В состав учредителей биржи, в частности, входят "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Роснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз".