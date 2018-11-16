На Кубани запустили производство высокотехнологичных пищевых продуктов

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Производство высокотехнологичных продуктов для пищевой промышленности на базе крахмального завода запущено в Краснодарском крае, инвестиции в модернизацию предприятия составили около 1,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня (16 ноября — ред.) на одном из ведущих перерабатывающих предприятий края открылась линия по изготовлению высокотехнологичных продуктов для пищевой промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор края Вениамин Кондратьев провел встречу с представителями "Крахмального завода "Гулькевичский". "Возможность производить мальтодекстрин делает ваш завод стратегическим не только для нашего региона, но и для всей России. Вы делаете его из отечественного сырья, составляете конкуренцию китайским и европейским производителям. А главное — сможете закрыть потребность российского рынка в этой добавке", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Уточняется, что мощность предприятия позволяет перерабатывать около 370 тонн зерна кукурузы в сутки. В первом квартале следующего года планируется выйти на полную загрузку завода. "Сумма вложений за последние два года достаточно большая — порядка 2 миллиардов рублей. Но понимая, что край готов оказывать нам поддержку, мы как акционеры приняли решение развивать производство в регионе. В дальнейшем мы хотим увеличить мощность переработки кукурузы до 700 тонн в сутки", — сообщил основной акционер Иван Тырышкин.

Предприятие "Крахмальный завод "Гулькевичский" было модернизировано в рамках реализации соглашения, подписанного в 2016 году на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма инвестиций в проект составила около 1,9 миллиарда рублей. Налоговые поступления завода в консолидированный бюджет региона в прошлом году составили 240 миллиона рублей. В 2019 году, по прогнозам, сумма увеличится до 570 миллионов рублей.

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