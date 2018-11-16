Паромное сообщение вновь свяжет Дагестан и Туркменистан в следующем году

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. В 2019 году Дагестан и Туркменистан планируют возобновить паромное сообщение, объем грузопотока которого прогнозируется на уровне 30 миллионов тонн в год, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

"За последние несколько лет торгпредством России в Туркмении была проведена масштабная работа с туркменскими и российскими траспортно-логистическими компаниями. Два парома уже готовы к работе, чуть позже планируется строительство еще шести. Планируется запустить паромное сообщение во второй половине 2019 года, до начала первого Каспийского экономического форума", — отметили в пресс-службе.

По словам Здунова, необходимо использовать имеющийся потенциал Каспия.

"Для нас это имеет стратегическое значение. Нужно использовать имеющийся потенциал Каспия", — сказал глава правительства Дагестана, выразив при этом готовность оказать всяческое содействие по всем имеющимся вопросам этого проекта.

Паромное сообщение между Махачкалой и Туркменией было запущено в 2002 году, но из-за финансовых трудностей просуществовало всего около года.

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