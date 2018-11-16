Медведев прибыл в Папуа-Новую Гвинею для участия в саммите АТЭС

Дмитрий Медведев в аэропорту Порт-Морсби во время церемонии встречи. 16 ноябяр 2018

Дмитрий Медведев в аэропорту Порт-Морсби во время церемонии встречи. 16 ноябяр 2018

ПОРТ-МОРСБИ, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Порт-Морсби, его самолет приземлился в аэропорту Джексон, передает корреспондент РИА Новости.

В столице Папуа-Новой Гвинеи глава российского правительства примет участие в открывающемся 17 ноября двухдневном 26-м саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).

По данным пресс-службы кабмина, в ходе встречи главы государств и правительств стран-участниц АТЭС обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, уделив особое внимание теме содействия развитию цифровой экономики для устойчивого всеобъемлющего экономического роста.

Папуа-Новая Гвинея, куда Медведев отправился на саммит АТЭС, встречает весьма скромным ВИП-терминалом, но очень радушными островитянами pic.twitter.com/smqgmf6YcF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.

​По итогам дискуссий будет принята совместная декларация.

Папуа-Новая Гвинея расположена в юго-западной части Тихого океана, рядом с Индонезией и Австралией. В столице страны Порт-Морсби проживает около 350 тысяч человек, общее население страны составляет 7,8 миллионов человек. При этом более 50% населения находятся за чертой бедности и лишь 56% являются грамотными.

Журналистов, приехавших с Медведевым в Папуа-Новую Гвинею, разместили в номерах на огромном лайнере, специально прибывшем из Австралии. Стоимость — 500$ в сутки pic.twitter.com/ME6Y8Fojk5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.

В преддверии саммита в аэропорту и центре города действуют повышенные меры безопасности, ряд дорог перекрыты. Власти временно ужесточили наказание для нарушителей общественного порядка. По словам правоохранителей, пока они "полностью удовлетворены" ситуацией.

По данным СМИ, на организацию саммита правительство Папуа – Новой Гвинеи зарезервировало в бюджете страны около 330 миллионов долларов, не считая 72 миллионов долларов, потраченных на строительство конференц-центра APEC Haus, где будут проходить встречи делегаций.