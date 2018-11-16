Медведев расширил программу субсидирования перевозок на всю страну

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Программа по субсидированию перевозок на Дальний Восток расширена в целом по стране, они будут действовать круглый год, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока.

"Хотел бы вас проинформировать, что касается также других территорий ДФО… Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию перевозок на Дальний Восток в целом по стране. Мы предоставим больше субсидий, которые можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного времени", — сказал Медведев.

"Мы расширили социальные категории людей, попадающих под действие субсидии, теперь сюда попадают и многодетные семьи", — добавил Медведев.

Льготные тарифы действуют на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, также граждане в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, граждане РФ — инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.