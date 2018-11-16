Экс-мэр Владивостока Веркеенко вновь возглавит компанию "Сумотори"

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который покинул этот пост 12 октября, возвращается на прежнее место работы и вновь возглавит компанию "Сумотори".

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием экс-мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали мэром города гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" Веркеенко, который ради этого оставил пост в компании. В октябре глава города ушел в отставку по собственному желанию. Веркеенко отмечал, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации".

"В этом году ГК "Сумотори" отметила 20-летний юбилей… Вручили памятное фото, меня не вычеркнули. В новое десятилетие сам поведу свою команду! Впереди — развитие действующих проектов группы и создание новых", — написал Веркеенко на своей странице в соцсети Facebook. На своей странице он сменил место работы с "глава города в администрации Владивостока" на "руководитель в ГК "Сумотори".

ГК "Сумотори" является инициатором российско-китайского проекта по созданию совместного завода грузовиков китайского бренда FAW, уже выпущена первая партия машин. Также в октябре стартовало строительство первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей в ТОР "Надеждинская" — совместный проект "Сумотори" и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts. Кроме того, "Сумотори" совместно с японскими партнерами планирует с 2019 года выпускать электромобили — совместная компания "Прометей" получила статус резидента ТОР "Надеждинская".

Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал. На очередном заседании 25 октября депутаты Владивостока вновь не приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, решив к 29 ноября подготовить поправки к проекту о выборах мэра. Ранее комитет по региональной политике и законности парламента Приморья поддержал законопроект врио губернатора края Олега Кожемяко, который предполагает возвращение прямых выборов мэров и глав районов края. Пока закон не принят.