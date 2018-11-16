Экс-мэр Владивостока Веркеенко вновь возглавит компанию "Сумотори"

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который покинул этот пост 12 октября, возвращается на прежнее место работы и вновь возглавит компанию "Сумотори".
"В этом году ГК "Сумотори" отметила 20-летний юбилей… Вручили памятное фото, меня не вычеркнули. В новое десятилетие сам поведу свою команду! Впереди — развитие действующих проектов группы и создание новых", — написал Веркеенко на своей странице в соцсети Facebook. На своей странице он сменил место работы с "глава города в администрации Владивостока" на "руководитель в ГК "Сумотори".
Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал. На очередном заседании 25 октября депутаты Владивостока вновь не приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, решив к 29 ноября подготовить поправки к проекту о выборах мэра. Ранее комитет по региональной политике и законности парламента Приморья поддержал законопроект врио губернатора края Олега Кожемяко, который предполагает возвращение прямых выборов мэров и глав районов края. Пока закон не принят.