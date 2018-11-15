МВФ намерен рассмотреть вопрос о финпомощи Украине до 2019 года

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд ожидает, что новая программа финансовой помощи Украины пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца текущего года, заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге.

"В данный момент мы бы ожидали рассмотрение советом директоров программы позднее в этом году, что должно последовать, как я сказал, за имплементацией основных принципов программы", — сказал он.

По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была отправлена небольшая группа сотрудников МВФ.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман во вторник заявил, что коррупция в стране тормозит рост ВВП примерно на 2% в год. Но при этом, он добавил, что Всемирный Банк и МВФ видят прогресс в борьбе с ней.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября сообщал, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.