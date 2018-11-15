Власти Югры ввели ежедневный контроль за ценами на независимых АЗС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели ежедневный контроль за ценами на топливо на независимых АЗС, сообщила журналистам в четверг губернатор региона Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что власти автономного округа в настоящее время принимают целую серию мер для того, чтобы "дисциплинировать участников рынка".

По ее словам, в Югре около 30% так называемых независимых поставщиков, и сейчас идет анализ этого рынка, выявляется зависимость между его участниками, в том числе на аффилированность — как скрытую, так и публичную.

"Еженедельный контроль заменяем на ежедневный контроль с тем, чтобы здесь и сейчас находить возможность реагировать в случае, если где-то будет зафиксировано изменение цены на бензин и дизельное топливо", — сказала Комарова на пресс-конференции в четверг.

Губернатор Югры добавила, что есть договор между правительством РФ и большими компаниями о том, что цены на дизельное топливо и бензин остаются на нынешнем уровне до марта 2019 года, но это не устраивает других участников, которые не входят в данное соглашение.