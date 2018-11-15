Россельхознадзор не исключает обвала закупочных цен на молоко

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор ожидает обвала закупочных цен на молоко в апреле следующего года, если молочная продукция не будет проходить через систему электронной ветеринарной сертификации на базе информационной системы "Меркурий", сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

"Если в начале 2019 года молочная продукция не войдет в электронную систему прослеживаемости "Меркурий", то уже в апреле можно ожидать обвал цен на российском молочном рынке", — сказал Данкверт на совещании Россельхознадзора, посвященном вопросам экспорта животноводческой продукции. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о закупочных ценах.

Руководитель ведомства отметил, что свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и высокий уровень фальсификата на отечественном рынке молочной продукции создает неблагоприятные условия для развития молочной отрасли страны.

По словам Данкверта, отсутствие четкой системы контроля со стороны Роспотребнадзора, а также невозможность проследить перемещение молочной продукции в системе "Меркурий" усугубляет данную ситуацию, и без наведения порядка на молочном рынке говорить о честной конкуренции на нем невозможно.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается ветеринарными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

В отношении готовой молочной продукции предлагалось провести эксперимент по маркировке, однако пока пилотный проект запущен не был. В начале ноября правительство РФ поручило изучить вопрос унификации государственных информационных систем, находящихся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, обеспечивающих прослеживаемость продуктов питания.