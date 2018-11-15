Россельхознадзор не исключает обвала закупочных цен на молоко

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор ожидает обвала закупочных цен на молоко в апреле следующего года, если молочная продукция не будет проходить через систему электронной ветеринарной сертификации на базе информационной системы "Меркурий", сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
Руководитель ведомства отметил, что свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и высокий уровень фальсификата на отечественном рынке молочной продукции создает неблагоприятные условия для развития молочной отрасли страны.
По словам Данкверта, отсутствие четкой системы контроля со стороны Роспотребнадзора, а также невозможность проследить перемещение молочной продукции в системе "Меркурий" усугубляет данную ситуацию, и без наведения порядка на молочном рынке говорить о честной конкуренции на нем невозможно.
В отношении готовой молочной продукции предлагалось провести эксперимент по маркировке, однако пока пилотный проект запущен не был. В начале ноября правительство РФ поручило изучить вопрос унификации государственных информационных систем, находящихся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, обеспечивающих прослеживаемость продуктов питания.