Набиуллина: Центробанк способен купировать риски финстабильности

АЛМА-АТА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России уверен в том, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы уже не раз использовали эти инструменты и уверены в том, что сможем своевременно купировать риски финансовой стабильности в ситуации возможного усиления внешних шоков", — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, для снижения эффектов от сильных колебаний нефтяных цен нужны меры правительства, такие как бюджетные правила, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы и, как следствие, экономику и валютный курс.

В случае шоков, связанных с потоками капитала для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, отметила глава ЦБ.

"В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного рефинансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков", — заявила Набиуллина.

В августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.