Набиуллина: Центробанк вынужден постоянно держать "руку на пульсе"

АЛМА-АТА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России, несмотря на успех политики инфляционного таргетирования, вынужден постоянно держать "руку на пульсе" из-за того, что появляются новые риски для ценовой и финансовой стабильности, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

"Конечно, это (успех политики инфляционного таргетирования — ред.) не означает, что у нас как у центральных банков появились в связи с этим возможности для самоуспокоения. Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе", — сказала Набиуллина.

По её словам, почти все страны ЕАЭС де-юре или де-факто за последние 25 лет начали применять режим инфляционного таргетирования. Эта политика приносит свои плоды, отметила глава ЦБ РФ: в странах ЕАЭС инфляция снизилась с высоких уровней, сделав экономическую ситуацию более предсказуемой для бизнеса и граждан.

Банк России ранее сохранил прогноз по инфляции на конец 2018 года на уровне 3,8-4,2%. По итогам 2019 года инфляция ожидается в интервале 5-5,5% с возвращением к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.