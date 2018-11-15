БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 15 ноя – РИА Новости. Церемония резки металла для строительства второго танкера нового поколения типа "Афрамакс", использующего СПГ в качестве топлива, который будут применять в экспортных программах "Роснефти", состоялась на судоверфи "Звезда" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

В ней приняли участие главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Церемония ознаменовала начало серийного производства на "Звезде" современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России. Закладка головного судна состоялась 11 сентября.

"Сегодня мы присутствуем на резке металла для строительства уже второго серийного танкера. Дедвейт одного судна — 114 тысяч тонн. Танкеры отвечают самым последним экологическим нормам, предназначены для неограниченного района плавания, будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по Севморпути… В настоящий момент на открытом достроечном стапеле идет формирование корпуса головного судна снабжения для нашей компанию. В 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен, и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи", — сообщил Сечин на церемонии.

В сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума "Роснефть", ССК "Звезда", ООО "Арктик Лизинг" (входит в группу "ВЭБ-Лизинг") и ООО "СКФ Эко" (входит в группу "Совкомфлот") заключили ряд контрактов по строительству двух нефтеналивных танкеров нового поколения типа "Афрамакс", использующих СПГ в качестве топлива, с их последующим долгосрочным фрахтованием. Танкеры будут поставлены заказчику в 2022 году и будут эксплуатироваться под российским флагом. С учетом этого контракта портфель заказов верфи "Звезда" на танкеры типа "Афрамакс" увеличился до 12 единиц.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка в городе Большой Камень на базе дальневосточного завода "Звезда". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.