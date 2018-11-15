Глава "Роснефти" объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур в регионах, призванных подстегнуть рост цен на топливо. Такую точку зрения он высказал в интервью "Коммерсантъ FM".

По словам Сечина, в отдельных регионах "формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости". При этом он отметил, что, согласно антимонопольному законодательству, под это вынуждены подстраиваться даже вертикально интегрированные компании.

"Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно", — добавил глава "Роснефти".

По его словам, доля независимых сетей АЗС на рынке составляет 30%, остальное приходится на вертикально интегрированные компании. "Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену", — сказал Сечин.

Ответственность на независимых АЗС

Ранее, в минувшем октябре, "Роснефть" выступила с заявлением, в котором возложила часть ответственности за обострение ситуации на топливном рынке на независимые АЗС и предложила тщательно проверить их деятельность. Компания также предложила правительству России распространять возможные договоренности о стабилизации цен на топливо на всех участников рынка, включая независимые АЗС.

Вице-премьер правительства Дмитрий Козак подчеркнул, что нефть еще не подешевела до того уровня, чтобы цена на топливо начала снижаться на внутреннем рынке. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы, в свою очередь, заявил о предпосылках для сохранения ситуации на внутреннем рынке топлива устойчивой, без "необоснованного" роста цен, на фоне снижения биржевых котировок на эту продукцию в России и цен на внешних рынках.

Стабилизация цен на бензин

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня 2018-го, а затем их плавно переиндексируют с учетом инфляции 4-4,6 процента. Соглашение действует до 31 марта.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.