"Роснефть" оформила лицензию на добычу нефти на примагаданском шельфе

МАГАДАН, 15 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. "Роснефть" оформила лицензию на добычу до 2041 года по трем участкам: "Магадан-1", "Магадан-2" и "Магадан-3", сообщает в четверг правительство Колымы.

По оценкам некоторых экспертов, залежи нефти на примагаданском шельфе моря могут достигать 3 миллиардов баррелей. Первые исследовательские работы на участках "Магадан-2" и "Магадан-3" провели в 2013 году.

"По прогнозным показателям, объем извлекаемых ресурсов может достигать 200 миллионов тонн нефти и около 700 миллиардов кубометров природного газа. Если мы найдем подтверждение этим цифрам, то можно будет начать развивать снабжение Магаданской области углеводородным сырьем. Нужно быть оптимистом в таком деле. Все в наших силах", — цитирует правительство Колымы руководителя регионального министерства природных ресурсов и экологии Олега Косолапова.