Россия и Алжир обсуждают создание СП по производству боеприпасов

Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов. Архивное фото

Рабочие в одном из цехов военного завода по изготовлению патронов. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия и Алжир обсуждают в настоящее время возможность создания в Алжире совместного предприятия по производству, продлению срока службы и утилизации управляемых и неуправляемых боеприпасов, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По просьбе алжирской стороны прорабатывается возможность создания на ее территории совместного предприятия по производству, ремонту, продлению сроков службы и утилизации управляемых и неуправляемых боеприпасов", — сказал Бондарев в среду в Алжире на встрече с руководством министерства национальной обороны республики. Его слова приводит пресс-служба сенатора.

Также, по его словам, в различной стадии проработки находятся проекты по послепродажному обслуживанию российской продукции военного назначения.

При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ) отказались от комментария этой информации.

Также Бондарев добавил, что Россия прорабатывает возможность поставки в Алжир новых образцов вооружения и военной техники.

"В целях продвижения российских интересов в условиях конкуренции на алжирском рынке вооружения в настоящее время прорабатывается возможность поставки новых образцов вооружения и военной техники, которые ранее в Алжир не экспортировались", — сказал Бондарев.

Он сослался на данные алжирского министерства обороны, согласно которым за прошедшие 10 лет в России закуплены вооружение и военная техника на сумму более 26 миллиардов долларов.