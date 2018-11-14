Россия и Алжир обсуждают создание СП по производству боеприпасов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия и Алжир обсуждают в настоящее время возможность создания в Алжире совместного предприятия по производству, продлению срока службы и утилизации управляемых и неуправляемых боеприпасов, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Также, по его словам, в различной стадии проработки находятся проекты по послепродажному обслуживанию российской продукции военного назначения.
При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ) отказались от комментария этой информации.
"В целях продвижения российских интересов в условиях конкуренции на алжирском рынке вооружения в настоящее время прорабатывается возможность поставки новых образцов вооружения и военной техники, которые ранее в Алжир не экспортировались", — сказал Бондарев.
Он сослался на данные алжирского министерства обороны, согласно которым за прошедшие 10 лет в России закуплены вооружение и военная техника на сумму более 26 миллиардов долларов.