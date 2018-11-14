В Казани открылся региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открылся в среду в выставочном центре "Казань Экспо", построенном специально к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает оргкомитет чемпионата.

В выставочном центре "Казань Экспо" чемпионат открыли заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, заместитель генерального директора союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Карина Саликова.

"WorldSkills International является глобальной организацией, которая объединяет все уголки мира, в которых каждый месяц проходят национальные и региональные чемпионаты по профессиональному мастерству. Следующий год будет поистине уникальным и особенным для всех нас, потому что мировой чемпионат пройдет на вашей земле, в России. В чемпионате примут участие более 60 стран-участниц нашего мирового движения, более 56 компетенций будет представлено, 1600 человек примут участие в чемпионате", — цитируют организаторы слова Дэвида Хоуи.

Руководитель международного движения выразил благодарность руководству Казани и Татарстана за "Казань Экспо", который он оценил как объект мирового уровня. Участников регионального чемпионата он призвал отдаваться своей профессии на все 100% и гордиться ею.

По данным организаторов, региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) представлен максимальным числом компетенций – 83, в нем участвуют более двух тысяч конкурсантов и экспертов, в том числе юниоров и сертифицированных экспертов, привлеченных из других регионов России. Для проведения соревнований создано почти 40 площадок.

Выставочный центр "Казань Экспо" стал местом проведения соревнований по 12 компетенциям, в числе которых промышленная робототехника и промышленная автоматика, обслуживание грузовой и тяжелой техники, сухое строительство и штукатурные работы, флористика и фотография. Комплекс является крупнейшим в ПФО и представляет собой три выставочных павильона, соединенных галереей. Также основными площадками регионального чемпионата стали Казанский строительный колледж, Казанский техникум информационных технологий и связи, Международный колледж сервиса и выставочный центр "Казанская ярмарка".

Первый этап чемпионата продлится до 16 ноября. По итогам регионального чемпионата будет назван состав расширенной сборной Татарстана по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и определятся участники полуфиналов и финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019 в Казани.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

Другие новости региона читайте здесь >>