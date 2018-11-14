Сечин рассказал, что нужно сделать независимым АЗС для успеха на рынке

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Независимые АЗС в России должны увеличивать объем дополнительных услуг, чтобы работать на рынке с выгодой, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Он также считает, что некоторые ведомства и различные топливные союзы намеренно искажают картину рынка, утверждая, что независимые сети поставляют на рынок порядка 60% потребляемого в розницу топлива. "Это вообще не соответствует действительности. Никоим образом. Ровно наоборот. По проливам, то есть по фактической реализации топлива 70% рынка это ВИНКи (крупные нефтекомпании — ред.), и порядка 30% — это независимые сети", — подчеркнул Сечин.
Как ранее сообщали в Независимом топливном союзе, по количеству АЗС независимых компаний на рынке России занимают долю около 60%, однако на них приходится лишь около 30% продаж топлива. По утверждению союза, это связано с тем, что независимые АЗС зачастую расположены в более удаленных местах, куда реже заезжают автомобилисты.
На встрече у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Позже Козак заявил, что ФАС РФ и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.