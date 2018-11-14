РИМ, 14 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии намерено уменьшить государственный долг за счет активизации процесса приватизации, следует из пояснительных таблиц к проекту госбюджета на 2019 год, который был вновь рассмотрен на состоявшемся поздно вечером во вторник заседании Совета министров.

Данные документы минувшей ночью были направлены в Европейскую комиссию (ЕК) вместе с письмом, объясняющим экономическую стратегию правительства Италии, за подписью министра экономики и финансов Италии Джованни Триа.

Согласно таблицам, приложенным к новой версии законопроекта о госбюджете, за счет продажи объектов, находящихся в госсобственности, правительство в 2019 году планирует сократить суверенную задолженность до 129,2% ВВП. В целом за счет приватизации предполагается увеличить ВВП Италии на 1%, а не на 0,3%, как это планировалось ранее.

Данные меры предпринимаются, чтобы "ускорить снижение соотношения между дефицитом госбюджета и ВВП и предотвратить риски возможных макроэкономических шоков", говорится в письме Триа. Согласно этому документу, величина госдолга Италии в 2021 году снизится до 126% ВВП.

Как сообщалось ранее, на состоявшемся во вторник заседании Совмина Италии было принято решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то, что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Срок представления нового проекта госбюджета в Брюссель истек во вторник в полночь (02.00 мск). В соответствии с решением правительства Триа своевременно направил пояснительные документы к госбюджету в ЕК.

Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВПП. Согласно данным Минфина Италии, в 2017 году этот показатель составил 131,2%. По информации центробанка Италии, в июне суверенная задолженность страны достигла исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро.