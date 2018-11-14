ЦБ запустит "Монетную площадку" для банков

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Банк России запустит "монетный" маркетплейс для банков, изначально это будет информационный проект, сообщил замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

"Для того, чтобы снизить общие издержки работы с монетами, мы должны этот процесс упростить. И здесь есть специальный инструмент — "Монетная площадка" Банка России. Мы в ближайшие дни ее запускаем, это вариант маркетплейса, фактически завтра будет запущен в работу", — сказал он, выступая на Х Международном ПЛАС-форуме.

"Пока это больше информационный сервис, но, мы полагаем, что он будет активно развиваться", — добавил Демиденко.

Планируется, что в работе маркетплейса будут участвовать банки, имеющие излишек и недостаток монет. "Тем самым мы замыкаем обращение. Пока, может быть, это было недостаточно эффективно. Но будет намного эффективнее, чем текущая модель", — считает замглавы департамента.

В будущем, если этот проект "взлетит", то к площадке разрешат присоединиться и компаниям из сферы ритейла, которые, по словам Демиденко, являются основными потребителями монет.