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Аналитики объяснили, почему рубль не падает вслед за обвалом нефти

Сюжет:
Динамика курса валют. Ноябрь 2018 (12)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДесятирублевые монеты. Архивное фотоДесятирублевые монеты. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рост рубля при обвале цен на нефть за день с 70 до 65 долларов выглядит, на первый взгляд, аномальным, однако заметное ослабление российской валюты в предыдущие дни и ряд поддерживающих факторов делают рубль устойчивым к нефтяным шокам, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск среды снижался на 30 копеек — до 67,83 рубля, курс евро — на 35 копеек — до 76,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Цены на нефть во вторник обвалились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу, баррель Brent пробивал вниз отметку в 65 долларов впервые с 16 марта, а WTI — 55 долларов впервые с 16 ноября прошлого года. Сейчас Brent торгуется на уровне 66,4 доллара. Курс рубля при этом демонстрирует завидную устойчивость, тогда как во вторник по итогам валютных торгов доллар вырос на 29 копеек – 68,13 рубля, евро – на 65 копеек, до 76,87 рубля.

"При такой динамике нефти поведение рубля выглядит аномальным, и можно было бы ожидать, что будет более существенная просадка", — говорит старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам "Атон" Яков Яковлев.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОднорублевые монеты
© РИА Новости / Илья Питалев
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Однорублевые монеты

Рубль уже достаточно упал

С другой стороны, если посмотреть на динамику рубля за последние несколько дней, он достаточно существенно ослаб, замечает Яковлев. "Правда, это происходило не на фоне падения цены на нефть, а на фоне санкционных опасений. Наверное, рынок считает, что рубль уже достаточно упал", — говорит аналитик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С ним согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Рубль ещё на прошлой неделе отыграл ожидания падения котировок нефти, также говорит он.

При этом аналитик обращает внимание, что вместе с этим росла доходность рынка ОФЗ, превысив 9%. Однако именно этот фактор начинает работать в пользу отечественной валюты, возвращая ей статус одной из самых высокодоходных в мире, указывает он. Соответственно, при падении цены на нефть чувствительность рубля уже не столь высокая, приходит к выводу эксперт.

"К тому же, в начале года рубль был гораздо сильнее при более дешевой нефти. Плюс к этому появился прогноз агентства S&P, в котором не ожидают введения каких-либо жёстких санкций для РФ со стороны США. Это означает, что даже кредитный рейтинг РФ может быть повышен в обозримом будущем", — комментирует Кочетков.

"Согласно нашей модели, даже при текущих ценах на нефть рубль недооценен относительно нефтяных цен (справедливые уровни при нейтральной динамике валют развивающихся рынков и нивелированию санкционных рисков мы оцениваем примерно в 63 рубля за доллар), следовательно, реакция рубля на столь резкое снижение цен на нефть в последние дни не сильно выражена. Счет текущих операций в четвертом квартале сезонно улучшается, что в условиях отсутствия покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила поддерживает рубль", — отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Антон Денисов
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Доллары США

И все-таки доллар по 70?

При этом, безусловно, нельзя говорить об однозначно безоблачных перспективах российской валюты, считает Поддубский. Как минимум не меньшим риском для рубля на горизонте ближайших недель является общая динамика всей группы валют развивающихся стран, отмечает он. "Пока в базовом сценарии в паре доллар/рубль на горизонте ближайшей пары недели ориентируемся на диапазон 66-69 рублей за доллар", — прогнозирует он.

Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Скорее, нужно ждать ослабления рубля, все-таки с такой нефтью есть риск, что рубль может стремиться к минимуму, который мы видели в сентябре (тогда доллар максимально повышался до 70,6 рубля – ред.), считает Яковлев из "Атона".

"Кроме того, изменение котировок отечественной валюты будет зависеть еще от того, какие новости будут по санкциям. Вполне вероятно, что этот вопрос в ближайшие недели как-то разрешится. Если появятся новости о том, что санкции будут и будут в недалеком будущем, мы можем увидеть доллар и по 70 рублей, но не в ближайшие несколько дней, а на горизонте недели-двух", — прогнозирует он.

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