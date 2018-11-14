Сбербанк не видит серьезных рисков для сети банкоматов, заявил Кузнецов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка сегодня нет, но периодически фиксируются новые риски, которые сразу устраняют, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка я не вижу. Но я готов подтвердить, что периодически, конечно же, мы фиксируем появление новых рисков для любых девайсов, включая устройства самообслуживания. В течение года мы ряд таких уязвимостей фиксировали, мы их закрываем", — сказал Кузнецов в кулуарах Х Международного ПЛАС-форума.
"Но чего-то высокорискованного, необычного для того, чтобы можно было заявить, что что-то у нас неприкрыто, включая всю сеть самообслуживания и все российские банки, я сейчас сказать не могу. Это не соответствует действительности", — добавил он.
Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств. В октябре первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк до конца года оборудует 50-60% всех банкоматов технологией бесконтактных операций, а в течение следующего года все банкоматы банка будут оснащены NFC-ридерами.