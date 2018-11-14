Сбербанк не видит серьезных рисков для сети банкоматов, заявил Кузнецов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка сегодня нет, но периодически фиксируются новые риски, которые сразу устраняют, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Эксперты Positive Technologies провели исследование, в ходе которого выяснили, что большинство банкоматов имеют уязвимости, которые хакеры могут использовать для получения к ним доступа, и абсолютно все банкоматы могут быть использованы хакерами для перехвата карточных данных клиентов.

"Серьезных рисков для сети банкоматов Сбербанка я не вижу. Но я готов подтвердить, что периодически, конечно же, мы фиксируем появление новых рисков для любых девайсов, включая устройства самообслуживания. В течение года мы ряд таких уязвимостей фиксировали, мы их закрываем", — сказал Кузнецов в кулуарах Х Международного ПЛАС-форума.

"Но чего-то высокорискованного, необычного для того, чтобы можно было заявить, что что-то у нас неприкрыто, включая всю сеть самообслуживания и все российские банки, я сейчас сказать не могу. Это не соответствует действительности", — добавил он.

Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств. В октябре первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк до конца года оборудует 50-60% всех банкоматов технологией бесконтактных операций, а в течение следующего года все банкоматы банка будут оснащены NFC-ридерами.