В ЕЭК рассказали о ходе переговоров по зоне свободной торговли с Сингапуром

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Переговоры ЕАЭС и Сингапура о зоне свободной торговли выходят на финишную прямую, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"На финишную прямую выходит Сингапур. Пять раундов переговоров с Сингапуром о формировании зоны свободной торговли уже завершены, в декабре будет шестой раунд, и мы намерены в следующем году завершить переговоры", — сказал Саркисян журналистам.

Он отметил, что в настоящее время делается первый шаг в направлении институционализации отношений между региональными и экономическими объединениями. "Это означает, что это — новый шаг в интеграции евразийской и стран АСЕАН", — сказал Саркисян.

Он отметил, что в среду в Сингапуре состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АСЕАН и ЕАЭС. "И это предполагает постоянные контакты, взаимодействие", — сказал он.