В Кремле отказались предсказывать, какими будут новые санкции США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Предсказывать, какой будет новая волна санкций США невозможно с учетом непредсказуемости американцев в последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какая она будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказывать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави", — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".

"Ради порядка я еще раз напомню, что санкции – это все-таки то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти ограничения, эти односторонние рестрикции как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слово самоограничения, рестрикции, а не санкции. Второе, насколько мы понимаем, этот процесс кодифицирован, то есть это уже не находится в русле решения того или иного органа или президента, а это то, что должно быть исполнено по закону, эта так называемая вторая волна санкций", — отметил он.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США ранее заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт говорила РИА Новости, что Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".