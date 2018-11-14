Путин пригласил представителей АСЕАН на экономические форумы в России

Владимир Путин во время государственного обеда от имени президента республики Сингапур в честь президента РФ. 13 ноября 2018

Владимир Путин во время государственного обеда от имени президента республики Сингапур в честь президента РФ. 13 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Россия приглашает деловые и официальные круги АСЕАН на Петербургский экономический форум и ВЭФ в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В свою очередь предприниматели из стран АСЕАН всегда широко представлены на Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах в России. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить официальные и деловые круги "десятки" приехать в Россию на следующие заседания этих форумов в 2019 году", — заявил Путин на заседании саммита Россия-АСЕАН.

"Важным считаем налаживание регулярного диалога по линии АСЕАН и ЕврАзЭс. Шагом в этом направлении является подписание меморандума о взаимопонимании между ассоциацией и Евразийской экономической комиссией", — добавил президент.

В АСЕАН входят 10 государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.