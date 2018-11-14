ЦБ отозвал лицензию у банка "Москва"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Москва", говорится в сообщении регулятора.

Как поясняет ЦБ, банк не исполнял требования законодательства РФ и нормативные акты регулятора, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ "Москва" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "Москва", — говорится в сообщении ЦБ.

Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции и о том, что его руководство и собственники не собирались принимать действенных мер по прекращению такой деятельности. ЦБ РФ три раза за последние 12 месяцев применял в отношении банка "Москва" меры надзорного воздействия. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 431-е место в банковской системе РФ.