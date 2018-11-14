ЦБ отозвал лицензию у банка "Москва"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Москва", говорится в сообщении регулятора.
"Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ "Москва" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "Москва", — говорится в сообщении ЦБ.
Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции и о том, что его руководство и собственники не собирались принимать действенных мер по прекращению такой деятельности. ЦБ РФ три раза за последние 12 месяцев применял в отношении банка "Москва" меры надзорного воздействия. В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 431-е место в банковской системе РФ.