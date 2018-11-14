Миллер ответил на угрозы США сорвать строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США.

Во вторник американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "много инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода, который, по его словам, делает Европу, а значит, и США, уязвимыми.

"Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — ответил Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его длина составит более 1200 километров. Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.