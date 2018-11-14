Миллер ответил на угрозы США сорвать строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США.
Во вторник американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "много инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода, который, по его словам, делает Европу, а значит, и США, уязвимыми.
"Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — ответил Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант".
"Северный поток — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.