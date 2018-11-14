Россияне обновили рекорд по размеру среднего ипотечного кредита

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россияне в третьем квартале 2018 года поставили новый рекорд по "среднему чеку" по ипотеке, который за квартал вырос на 2,3% — до 2,25 миллиона рублей, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным БКИ, средняя сумма ипотечного договора в третьем квартале текущего года поставила новый рекорд — 2,25 миллиона рублей, что больше результата второго квартала на 2,3%.

В то же время эксперты отметили, что количество выданных ипотечных кредитов немного уменьшилось. "В третьем квартале 2018 года стабилизировалось количество выданных ипотечных кредитов – 139 тысяч против 142 тысяч кварталом ранее", — сказано в исследовании.

Всего же объем выдач ипотеки по итогам 9 месяцев 2018 года практически сравнялся с выдачами за весь прошлый год: 850 миллиардов рублей и 853 миллиарда рублей соответственно. За третий квартал было выдано 312,5 миллиарда рублей, что больше показателя за аналогичный период 2017 года в 1,5 раза. В итоге на ипотеку в настоящее время приходится уже более 25% рынка розничного кредитования в России, за год рост составил 5 процентных пунктов.

По данным БКИ, доли мужчин и женщин среди ипотечных заемщиков примерно сопоставимы. При этом свыше половины ипотечных кредитов получают люди в возрасте 27-36 лет. Половина заемщиков при получении ипотеки имеют иные кредиты в банках, отличных от банка, выдающего ипотеку, и только 20% берут ипотеку в том же банке, в котором у них есть действующие кредиты. А для 25% заемщиков ипотека является первым кредитом в жизни, говорится в исследовании.

"Мы наблюдаем рост объема выдач в денежном выражении практически по всем типам банковских продуктов, а по некоторым из них фиксируем очередные количественные и качественные рекорды. При этом сильного роста числа новых договоров не отмечается, объем растет в первую очередь за счет увеличения среднего чека. Это, в свою очередь, говорит о том, что банки тщательно сегментируют входящий поток заявок и готовы предоставлять надежным клиентам большие суммы", — прокомментировал ситуацию глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.