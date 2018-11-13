МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent во вторник вечером опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 марта, следует из данных торгов.

Накануне вечером Brent стоила дороже 70 долларов за баррель. По состоянию на 23.39 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 7,43%, до 64,91 доллара за баррель.

При этом цена на нефть марки WTI днем опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года.

По состоянию на 23.49 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 8,31%, до 54,95 доллара за баррель. В ходе торгов цена опускалась до 54,77 доллара за баррель.

Динамика цен

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Кроме того, СМИ сообщили, что Ирак надеется в скором времени договориться с международными компаниями о содействии в увеличении добычи нефти, а также расширении экспортных мощностей.