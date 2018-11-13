Эксперты: новый налоговый режим выведет из тени десятки тысяч самозанятых

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый налоговый режим для самозанятых граждан, которым можно будет воспользоваться в четырех регионах, появится в России со следующего года. Авторы законопроекта и эксперты называют его льготным и ожидают, что эксперимент даст толчок выходу из тени от десятков до сотен тысяч работающих на себя граждан в первые годы.
Новый режим будет востребован у представителей свободных профессий, работающих на себя, а пенсионерам, чтобы не регистрироваться и при этом не нарушать закон, лучше продавать урожай с собственных грядок на специальных ярмарках.
"Предлагаемый пакет из трех законопроектов направлен на то, чтобы те, кто получает доходы, но нигде не зарегистрирован, могли выйти из теневого сектора и войти в нормальное правовое поле", — пояснил журналистам один из авторов документа, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Воспользоваться таким налоговым режимом смогут те граждане, которые получают доходы от своей деятельности не более 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год) и при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.
Льготный режим и стимулы
Принятый законопроект устанавливает беспрецедентно низкую ставку налога – вместо 13% НДФЛ зарегистрированный самозанятый будет платить налог с доходов от продажи товаров, реализации услуг, аренды недвижимости физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%, пояснил РИА Новости председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.
"Другой не менее важный стимул – не финансовый, а технологический. Это внедрение мобильного приложения, через которое будет уплачиваться налог. Оно избавляет человека сдавать какую-либо бумажную отчетность, ходить в налоговую инспекцию, заниматься бухгалтерией и так далее. То есть все бюрократические моменты, которых зачастую опасаются люди, они снимаются", — продолжил эксперт.
По окончании месяца инспекция объявляет ему налоговую сумму, она оплачивается с того счета, который человек сам выберет для этих целей.
Глава "Опоры России" Александр Калинин пояснил РИА Новости, что хоть режим и будет действовать на территории четырех регионов РФ, жителям других субъектов страны он тоже будет доступен, так как можно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в той области, где проводится эксперимент.
Модные консультанты
"Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет, может, три года это будут десятки или сотни тысяч самозанятых", — оценивает Кирьянов численность тех, кто зарегистрируется.
По словам Кирьянова, потенциальные самозанятые – это и многочисленные консультанты. Это касается как консультантов-юристов, экономистов, так и тех, кто дает платные советы по моде и красоте. "Это могут быть и фитнес-тренеры, и риелторы, которые помогают снимать квартиры", — добавил он.
Опасений для бабушек или дедушек, продающих товары с грядки, не должно быть. "Это вопрос, который можно регулировать совершенно по-другому. Это вопрос, который можно регулировать сельскохозяйственными ярмарками, решениями муниципальных властей. Моменты регулирования каждого конкретного случая могут идти и через патенты, и через другие решения", — добавил он.
Дело добровольное
При этом, если человек не хочет регистрироваться и не хочет платить налоги, никто не станет его принуждать, пояснили в комитете ГД. Но в таком случае он должен помнить, что нарушает действующее законодательство.
По его словам, сегодня с развитием технологий высока прозрачность финансовых потоков.
"Каждый должен понимать, что уплата налогов неизбежна. Для тех людей, которые зарабатывают своим трудом не более 200 тысяч рублей в месяц, не имеют наемных работников, я считаю, налоговый путь самозанятого не просто оптимальным, но и самым дешевым, экономящим время и нервы", — заключил он.