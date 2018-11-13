Госрегулирования цен на нефтепродукты в России не будет, заявил Козак

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство РФ не хочет и не планирует вводить госрегулирование цен на нефтепродукты, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"Что мы не хотим, не будем делать — это вводить госрегулирование цен на нефтепродукты. Сегодня рыночный механизм так или иначе состоялся, это не кризис, это благо для нефтяной отрасли, никаких проблем не существует. Высокие мировые цены и желание получить сверхдоходы, как вчера сказал президент Российской Федерации, не являются основанием для того, чтобы задирать таким же образом цены для внутренних потребителей", — заявил Козак.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.