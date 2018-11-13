В правительстве объяснили, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нефть еще не подешевела до того уровня, чтобы цена на топливо начала снижаться на внутреннем рынке, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"Она (нефть — ред.) не подешевела еще до такой степени (это в совокупности действует — стоимость нефти и курс рубля), чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что ни в одной отрасли достигнутый уровень цен не снижается.

"Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя и так далее. Пока в нашей стране… сложившийся уровень добычи, переработки и мировые цены на нефть пока не предвидят такого существенного снижения цен", — сказал Козак.

При этом вице-премьер исключил ситуацию, когда АЗС могут остаться без бензина.

"Кризиса нет и быть не может. Ну, нет, он может быть, в случае если на мировых рынках нефть упадет до 12 долларов, вот тогда будет настоящий кризис", — отметил Козак.

Заградительные пошлины

Он добавил, что необходимость введения заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов миновала, и вряд ли их введение потребуется до конца 2018 года.

"Сегодня, благодаря этому соглашению необходимость введения заградительных пошлин, я считаю, что миновала. 90% у нас такой необходимости до конца года не будет, а с 1 января 2019 года у нас начинают действовать другие инструменты регулирования цен на нефтепродукты, мы будем предоставлять НПЗ так называемые обратные демпфирующие акцизы", — сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что если будет угроза роста цен после 31 марта, когда прекратится действие соглашений с нефтяниками по топливу, то могут быть введены как заградительные пошлины, так и альтернативные меры. Например, обсуждаемое лицензирование экспорта.

При этом он подчеркнул, что нефтяники могут потерять около 300 миллиардов рублей до конца года в случае введения заградительной пошлины.

"Таким образом, избыточный доход будет изыматься у нефтяников — им будет равновыгодно продавать и на внутренний, и на внешний рынок", — сказал Козак.

Он напомнил, что существующим законом предусмотрено, что при ряде условий до 1 января 2019 года правительство вправе ввести заградительные экспортные пошлины.