Ситуация, когда на АЗС не останется бензина, исключена, заявил Козак

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация, когда на АЗС в России не останется бензина, исключена, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Она исключена, и кризис тоже исключен. Кризиса нет и быть не может. Ну, нет, он может быть, в случае если на мировых рынках нефть упадет до 12 долларов, вот тогда будет настоящий кризис", — ответил Козак на вопрос о возможности ситуации, когда бензозаправках не останется бензина, в интервью телеканалу "Россия 24"

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.