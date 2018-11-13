Козак назвал сумму возможных потерь нефтяников от заградительной пошлины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нефтяники могут потерять около 300 миллиардов рублей до конца года в случае введения заградительной пошлины на экспорт из РФ нефтепродуктов, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Таким образом, избыточный доход будет изыматься у нефтяников — им будет равновыгодно продавать и на внутренний, и на внешний рынок. В этой ситуации нефтедобыча потеряет около 300 миллиардов рублей", — сказал Козак.

Он напомнил, что существующим законом предусмотрено, что при ряде условий до 1 января 2019 года правительство вправе ввести заградительные экспортные пошлины.

В июле был утвержден закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90% от пошлины на нефть. Эта норма действует до конца года. С 1 января 2019 года в рамках налогового маневра кабмин сможет повышать пошлины на эти нефтепродукты до 60% в случае роста цен на нефть на мировых рынках более чем на 15%. При этом и пошлины на нефть в таком случае могут достигать заградительного уровня.